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Пантелеев Федор Мартьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пантелеев
Имя
Федор
Отчество
Мартьянович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
27473. ПАНТЕЛЕЕВ, ФЕДОР МАРТЬЯНОВИЧ, 50 л. Гр. Нугачевск. у., Мало-Глушицк. в., д. Верхнего Гая; — Р. Т. г. Самары. Спекуляция, лиш. св. 2 г. условно.

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