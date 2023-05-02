Сергеев-Карпенков Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергеев-Карпенков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28666. СЕРГЕЕВ-КАРПЕНКОВ, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 35 л. Гр. Угличск. у., Николаевск. в., д. Митино; — Р. Т. г. Ярославля. Подлог, лиш. св. 3 г., с зач. 2 м. и 2 д. пр. з. Исп. 7 мая 920.
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