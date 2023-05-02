Черноусов Никифор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерноусов Никифор Григорьевич

Черноусов Никифор Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черноусов
Имя
Никифор
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 361
Источник
Скан
Оригинальная запись
13330. Черноусов Никифор Григорьевич, 29 л., Саратовск. г., Сердобск. у., Чубаровск. в., д. Зеленевки. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. п. "б", "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 15 нояб. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.