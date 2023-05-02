Хиль Михаил Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хиль
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 266
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36496. ХИЛЬ, МИХАИЛЪ ПЕТРОВЪ. К. Бѣлгорайск. у., Пуща-Сольск. в., д. Игнатовка, 18 л.; — Люблин. О. С. (въ 4 р.), 134, 135, 140, 152 и 2 ч. 1655 У., тюр. 1½ г. Исп. 22 Марта 905. | 904 83273 1655 У. | 902 102587 169 М. | 903 52853 169 М.
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