Федотов Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федотов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140481. ФЕДОТОВЪ, МИХАИЛЪ ИВАНОВЪ. К. Екатеринбург. у., в. и зав. Ревдинскаго, 40 л.; — Екатеринбург. О. С. 20 Авг. 909, 3 и 4 п. 1453 У., каторж. раб. 15 л. Исп. 26 Окт. 909.
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