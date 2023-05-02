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Кутафин Константин Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кутафин
Имя
Константин
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
26 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
1735. КУТАФИН КОНСТАНТИН НИКИТИЧ, 45 л., Ливенск. у., Речицк. в., с. Святого. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 184 ч. 2, 220, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 1 г. Исп. 26 ноября. 923.

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