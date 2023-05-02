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Плац Гейнин Абрамович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плац
Имя
Гейнин
Отчество
Абрамович
Дата исполнения приговора
19 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
7752. ПЛАЦ ГЕЙНИН АБРАМОВИЧ, 55 л., Проскуровск. у Астраханск. Губсуд. Ст. 114-а ч. 1, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 19 мая 923.

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