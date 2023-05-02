Кыньков Хусяин Салихович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кыньков
- Имя
- Хусяин
- Отчество
- Салихович
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7802. КЫНЬКОВ ХУСЯИН САЛИХОВИЧ, 44 л., Петровск у., Усть-Узенск в. и с. Н. С. 7 уч. Петровск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 4 г. Исп. 26 апр. 923.
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