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Брюквин Георгий Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брюквин
Имя
Георгий
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
24 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
855. Брюквин Георгий Георгиевич, 21 г., Приморск. г., Спасск. у., Калининск. в., с. Муравьева. Н. С. г. Спасска. Ст. 180, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 24/ІІ—26.

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