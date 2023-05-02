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Парамонов Иван Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Парамонов
Имя
Иван
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
24 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7460 ПАРАМОНОВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ, 26 л., Путивльск. у., Крупецк. в., д Воронок Н С. 7 уч. Путивльск. у. Ст. 180-а, лиш. св 3 г. Исп. 24 апр. 923

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