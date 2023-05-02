Зинина Прасковья Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зинина
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15256. ЗИНИНА, ПРАСКОВЬЯ МИХАЙЛОВНА, 23 л. Гр. Нижегородск. у., Каменск. в., с. Выполозова; — Р. В. Т. Волжск. обл. водтран. Подлог, лиш. св. 6 м., с зач. 2 м. пр. з. Исп. 23 сент. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.