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Зинина Прасковья Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зинина
Имя
Прасковья
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
15256. ЗИНИНА, ПРАСКОВЬЯ МИХАЙЛОВНА, 23 л. Гр. Нижегородск. у., Каменск. в., с. Выполозова; — Р. В. Т. Волжск. обл. водтран. Подлог, лиш. св. 6 м., с зач. 2 м. пр. з. Исп. 23 сент. 920.

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