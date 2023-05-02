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Эрдман Семен Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Эрдман
Имя
Семен
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 374
Источник
Скан
Оригинальная запись
13796. Эрдман Семен Семенович, 28 л., Псковск. г., Велижск. у. и в., д. Жуковщины. Н. С. 1 уч. Велижск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15 нояб. 926.

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