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Смирнов Михаил Зиновьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Михаил
Отчество
Зиновьевич
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
28907. СМИРНОВ, МИХАИЛ ЗИНОВЬЕВИЧ, 34 л. Гр. Юрьевецк. у., Парск. в., д. Давыдково; — С. 9 зап. стр. п-ка. Хищение, лиш. св. 1½ г. Исп. 7 дек. 920.

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