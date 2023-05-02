Лус Адель Яковлевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лус
- Имя
- Адель
- Отчество
- Яковлевна
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16854. ЛУС, АДЕЛЬ ЯКОВЛЕВНА. Гр. Новоржевск. у., Тарапетск. в., с. Пустынь-Хлусово; — Н. С. Выборгск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 1 г. и 6 м. Исп. 24 авг. 920.
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