Воровский Даниил Марков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воровский
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Марков
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45874. ВОРОВСКІЙ, ДАНІИЛЪ МАРКОВЪ. К. Васильков. у., В.-Половецк. в., с. Сидоровъ, 22 л.; — М. С. 2 уч. Васильков. окр., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 23 Мая 905.
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