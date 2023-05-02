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Воровский Даниил Марков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воровский
Имя
Даниил
Отчество
Марков
Дата исполнения приговора
23 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
45874. ВОРОВСКІЙ, ДАНІИЛЪ МАРКОВЪ. К. Васильков. у., В.-Половецк. в., с. Сидоровъ, 22 л.; — М. С. 2 уч. Васильков. окр., 169 М., тюр. 8 м. Исп. 23 Мая 905.

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