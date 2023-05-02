Блумбарг Сруль Берков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блумбарг
- Имя
- Сруль
- Отчество
- Берков
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130083. БЛУМБАРГЪ, СРУЛЬ БЕРКОВЪ. Мщ. в. и м. Острополя, Новоградволын. у., 41 г., рд. т. же у. и в., въ д. Харковцахъ; — Новоградволын. С. М. С. 25 Авг. 909. 111 1 Акц. У., тюр. 2 м. Исп. 12 Сент. 909.
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