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Дмитриев Никанор

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Никанор
Дата исполнения приговора
05 май 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
81959. ДМИТРІЕВЪ, НИКАНОРЪ, (безъ фам.), 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Сычевск. у., Жерновск. в., д. Цыбина; — Смолен. О. С., 23 Февр. 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 5 Мая 911. | 3 Окт. 906 г. Смолен. О. С., 9, 1 ч. 226 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. | 902 43002 2 ч. 1645 У. | 94 51291 169 М. | 96 1850 170 М.

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