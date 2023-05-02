Панфилов Ефрем Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панфилов
- Имя
- Ефрем
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 02 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7442. ПАНФИЛОВ ЕФРЕМ ИВАНОВИЧ, 65 л., Красноармейск. у , Каменно-Ярск. в, д. Вязовки. Н С. 13 уч Царицынск. у Ст. 180 п. «в», лиш. св 1 г. 6 м Исп. 2 июля 923
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