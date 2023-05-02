Панфилов Ефрем Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанфилов Ефрем Иванович

Панфилов Ефрем Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панфилов
Имя
Ефрем
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7442. ПАНФИЛОВ ЕФРЕМ ИВАНОВИЧ, 65 л., Красноармейск. у , Каменно-Ярск. в, д. Вязовки. Н С. 13 уч Царицынск. у Ст. 180 п. «в», лиш. св 1 г. 6 м Исп. 2 июля 923

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.