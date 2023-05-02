Бабский Николай Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 395. БАБСКИЙ, НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ, 20 л. Гр. г. Дорогобужа; — М. Н. С. 1 уч. г Калуги. Разбой, лиш. св. 15 л., по амнист. нак. сокращ. до 10 л., с зач. 10 м. и 29 д. пр; з. Исп. 30 янв. 919.
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