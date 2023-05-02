Палло Бернгард Гиндреков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Палло
- Имя
- Бернгард
- Отчество
- Гиндреков
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 389
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91144. ПАЛЛО. БЕРНГАРДЪ ГИНДРЕковъ. К. Юрьевск. у., Пейдласк. в., 20 л., рд. т. же у. въ им. Ранденъ; — Рижск. О. С., 134, 135, 140 и 2 ч- 1655 У., тюр. 1½ г. Исп. 29 Марта 908. | 906 57698 1655 У. | 903 89605 169 М. | 904 52784 169 М.
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