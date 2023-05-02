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Петрославова Анна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петрославова
Имя
Анна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
27652. ПЕТРОСЛАВОВА, АННА ИВАНОВНА, 28 л. Гр. Мышкинск. у., Сменцовск. в., д. Гладышево; — Н. С. Василеостровск. р. 3 отд. г. Петрограда. Самог., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 9 л. Осужд. 11 нояб. 920.

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