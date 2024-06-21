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Ашмарин Никита Матвьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ашмарин
Имя
Никита
Отчество
Матвьев
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
129704. АШМАРИНЪ, НИКИТА МАТВЪевъ. К. Подольск. у., Иленск. в., с. Богоявленія, 17 л.; — М. С. Серпухов. уч. г. Москвы 17 Окт. 909, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 17 Окт. 909.

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