Ашмарин Никита Матвьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ашмарин
- Имя
- Никита
- Отчество
- Матвьев
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129704. АШМАРИНЪ, НИКИТА МАТВЪевъ. К. Подольск. у., Иленск. в., с. Богоявленія, 17 л.; — М. С. Серпухов. уч. г. Москвы 17 Окт. 909, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 17 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.