Филинов Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филинов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 337
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99543. ФИЛИНОВЪ, ИВАНЪ МИХАЙловъ, 40 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Яранск. у., Пиштанск. в., д. Лагуновой; — Вятск. О. С., 18 Мая 911, 114, 152, 2 ч. 1655, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 7 Іюля 911. | 906 52592 2 ч. 1655 У. | 900 и 1048 1647 У. | 902 102413 1655 У. | 99 23669 169 М.
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