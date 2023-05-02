Рымша Виктор Леонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рымша
- Имя
- Виктор
- Отчество
- Леонов
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 92491. РЫМША, ВИКТОРЪ ЛЕОНОВЪ. К. Вилкомір. у., Жмуйдецк. в., м. Больниковъ, 34 л.; — У. Чл. О. С., по Рѣжицк. у., 16, 5 п. 170 и 1 п. 170¹ по сов. съ приг. Г. С. г. Рѣжицы, отъ 4 Марта 908 г., тюр. 6 м. Исп. 28 Февр., счит. ср. съ 23 Янв. 908. | 98 81060 169 М. | 98 39214 172 М., гдѣ возр. показ. неправильно.
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