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Беркалиев Акбала

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беркалиев
Имя
Акбала
Дата исполнения приговора
26 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
45208. БЕРКАЛІЕВЪ, АКБАЛА. Кирг. Астрахан. г., Торгунской части, старш. № 9, 19 л.; — З. Н. 3 уч. Царевск. у., 173 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 40 дн. Исп. 26 Мая 905.

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