Кубан Кирилл Кононов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кубан
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Кононов
- Дата исполнения приговора
- 19 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87357. КУБАНЪ, КИРИЛЛЪ (КИРЕЙ) Кононовъ. К. Маріинск. у., в. и с. Краснорѣчья, 24 л., рд. Рославльск. у., Полуевск. в., въ д. Купреевкѣ; — Смолен. О. С., 134, 135, 149 и 1654¹ У., арест. отд. 3½ г. Исп. 19 Апр. 908. | 904 4983 1654¹ У. | 99 74702 169 М. | 901 20808 169 М.
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