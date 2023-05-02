Давыдов Иван Эрастов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Давыдов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Эрастов
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46397. ДАВЫДОВЪ, ИВАНЪ ЭРАСТОВЪ. Сс.-каторжн., 24 л., рд. Любимск. у., Васильевск. в., въ с. Парфентьевѣ; — Владимірск. О. С. (во 2 р.), 1 ч. 313 У. и 445 У. о сс. и Выс. маниф. 904 г., къ обращ. въ то же полож., въ коемъ находился до побѣга. Исп. 25 Мая 905. | 900 90587 1453 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.