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Давыдов Иван Эрастов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Давыдов
Имя
Иван
Отчество
Эрастов
Дата исполнения приговора
25 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
46397. ДАВЫДОВЪ, ИВАНЪ ЭРАСТОВЪ. Сс.-каторжн., 24 л., рд. Любимск. у., Васильевск. в., въ с. Парфентьевѣ; — Владимірск. О. С. (во 2 р.), 1 ч. 313 У. и 445 У. о сс. и Выс. маниф. 904 г., къ обращ. въ то же полож., въ коемъ находился до побѣга. Исп. 25 Мая 905. | 900 90587 1453 У.

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