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Рыжохин Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыжохин
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
11 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 305
Источник
Скан
Оригинальная запись
11271. Рыжохин Иван Петрович, 59 л., Брянск. г., Бежицк. у., Овстугск. в., д. Нешкович, Н. С. 10 уч. Бежицк. у. Ст. ст. 16, 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 11 янв. 926.

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