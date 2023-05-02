Хмелецкий Яков Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хмелецкий
- Имя
- Яков
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 436
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140827. ХМѢЛЕЦКІЙ, ЯКОВЪ ЯНОВЪ (онъ же Хмѣлевскій). К. Кутновск. у. и гм., д. Лещинекъ, 62 л., рд. въ Пруссіи; — М. Съѣзд. 2 окр. Варшав. г. 25 Іюля 909, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 9 Окт. 909.
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