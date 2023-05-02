Устинов Александр Иустинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Устинов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иустинович
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12367. УСТИНОВ АЛЕКСАНДР ИУСТИНОВИЧ, 43 л., Ржевск. у., Коптевск. в., с. Троицкого. Тверск. Губсуд. Ст. 2 ч. 114, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 р. П. в. з. с. 25/І—24.
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