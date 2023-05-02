Федоров Ефим Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 554
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95956. ФЕДОРОВЪ, ЕФИМЪ ФЕДОРОВЪ. К. изъ сс.-пос. Тюкалинск. у., Драгунск. в., д. Шипачей, 44 л., рд. въ г. Москвѣ; — Тобольска. О. С., 4 п. 134, 135, 149 и 1654¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 10 Мая 908. | 904 46232 172 М. | 98 74682 169 М. | 902 102335 1647 У. | 92 53370 169 М. | 900 14810 169 М. | 82 69274 1647 У.
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