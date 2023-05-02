Иванисов Федор Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванисов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 18 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3680. ИВАНИСОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ, 36 л., Обоянск. у., Курасовск. в., с. Новенького. Н. С. 8 уч. Обоянск. у. Ст. ст. 108, 114, 119, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 18/І—24.
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