Величко Макар Леонтьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Величко
- Имя
- Макар
- Отчество
- Леонтьев
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45714. ВЕЛИЧКО, МАКАРЪ ЛЕОНТЬЕВЪ. К. Переяслав. у., в. и с. Иваньковъ, 28 л.; — Переяслав. У. С., 169, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 11 Мая 905.
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