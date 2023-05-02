Малахов Тимофей Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малахов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 06 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8612. МАЛАХОВ ТИМОФЕЙ ЕФИМОВИЧ, 25 л., Козловск. у., Епанчинск в., с. Глазок Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 4 г. 8 м. 23 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 июля 923.
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