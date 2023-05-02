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Малахов Тимофей Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малахов
Имя
Тимофей
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
06 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8612. МАЛАХОВ ТИМОФЕЙ ЕФИМОВИЧ, 25 л., Козловск. у., Епанчинск в., с. Глазок Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 4 г. 8 м. 23 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 июля 923.

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