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Антипенко Тимофей Парамонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антипенко
Имя
Тимофей
Отчество
Парамонович
Дата исполнения приговора
20 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
835. Антипенко Тимофей Парамонович, 22 л., Черниговск. г., Глуховск. окр., Мамекинск. р., с. Михальчина. Гомельск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 20 мая 926.

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