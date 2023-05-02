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Пустошин Петр Маркович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пустошин
Имя
Петр
Отчество
Маркович
Дата исполнения приговора
21 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8048. ПУСТОШИН ПЕТР МАРКОВИЧ, 23 л., Архангельск. у., Пустошенско-Амосовск. в. и д. Архангельск. Губсуд. Ст. ст.114-а ч. 1 и 205-а, лиш. св. 2 г. Исп. 21 мая 923.

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