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Коннов Иван Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коннов
Имя
Иван
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
23 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6389. КОННОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 37 л., Сызранск. у., Старо-Костычевск. в. и с., В. Т. Триб. Сев.-Восточн. окр., Ст. 180 п. «з», лиш. св. 2 г., Исп. 23 июля 923.

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