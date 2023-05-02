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Потапова Евдокия Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Потапова
Имя
Евдокия
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
11 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
27903. ПОТАПОВА, ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 38 л. Гр. Устьсысольск. у., Внзябожск. в.; — Н. С. 5 уч. Устьсысольск. у. Самоуправ., лиш. св. 5 л. Исп. 11 июля 920.

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