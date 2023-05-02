Колотушин Григорий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колотушин
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6277. КОЛОТУШИН ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, 21 г., Барнаульск. у., Чистюнск. в., д. Колпаковой, Н. С. 5 уч. г. Барнаула, Ст. 81 ч. 2, лиш. св. 1½ г., Исп. 1 сент. 923.
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