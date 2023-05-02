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Фалин Дмитрий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фалин
Имя
Дмитрий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
20 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 334
Источник
Скан
Оригинальная запись
99458. ФАЛИНЪ, ДМИТРІЙ МИХАЙловъ, 26 л. К. Канск. у., Пинчурск. в., д. Зайцева, рд. въ г. Канскѣ; — Якутск. О. С., 3 Мая 911, 1521, 13, 3 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 4 м. и 9 дн. предв. заключ. Исп. 20 Іюня 911.

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