Баранский Антон Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129861. БАРАНСКІЙ, АНТОНЪ СТАНИславовъ. Мщ. гм. и пос. Андреевъ, т. же у., 25 л.; — Кѣлецк. О. С. 2 Окт. 909, 149, 152 и 271 У., тюр. 2 м. Сей приг. поглощенъ приг. Варшав. Воен. О. С. отъ 8 Янв. 908 г. (по 271 У., арест. отд. 1 г.).
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