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Переяславцева Анна Лаврентьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Переяславцева
Имя
Анна
Отчество
Лаврентьевна
Дата исполнения приговора
16 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
27558. ПЕРЕЯСЛАВЦЕВА, АННА ЛАВРЕНТЬЕВНА, 18 л. Гр. Осинск. у., В.-Буевск. в., д. Байдар; — Н. С. 7 уч. Осинск. у. Винокур., лиш. св. 1 г. Исп. 16 янв. 920.

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