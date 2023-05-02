Орешко Владислав Исидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орешко
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Исидоров
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43759. ОРѢШКО, ВЛАДИСЛАВЪ ИСИДОровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Слуцк. у., Медвѣдичск. в., 37 л.; — Минск. О. С. 134, 135, 149, 152, 1452, 4 п. 1453, 1606 и 3 ч. 1607 У., каторж. раб. 12 л., исключ. изъ сего срока 4½ и., отб. наказ. по приг., напеч. въ 906 г. № 57629. Исп. 28 Февр. 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.