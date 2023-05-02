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Точеный Яков Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Точеный
Имя
Яков
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
10 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
Источник
Скан
Оригинальная запись
140093. ТОЧЕНЫЙ, ЯКОВЪ КУЗЬМИНЪ. К. Рыльск. у., Волобуевск. в., с. Ржавы, 27 л.; — Сумск. О. С., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1484 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 10 Марта 909.

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