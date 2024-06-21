Петров Силантий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Силантий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 305
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38552. ПЕТРОВЪ, СИЛАНТІЙ Яковлевъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Двинск. у., Малиновск. в., д. Кривошеева, 39 л.; — Митав. О. С., 134, 135, 1651 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 30 Нояб. 907. | 904 68602 1655 У. | 99 13351 169 М. | 902 82833 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 47550. | 99 76351 170 М.
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