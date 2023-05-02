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Бублей Степан Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бублей
Имя
Степан
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
10 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
20792. БУБЛЕЙ, СТЕПАНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Коновалюкъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Дубенск. у.,Варковичск. в., с, Княгинина, 24 л., рд. т. же у., Мизочск. в., въ с. Уѣздцахъ;—Житомірск. О. С., 169 и 2 п. 170 М., 149, 152 и 16541 У., по сов. съ приг. Луцк. О. С. отъ 19 Сент. 908 г. (арест. отд. 2½ г.),арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 10 Янв. 909. 902 79562 1654¹ У. | 901 920 170 М.

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