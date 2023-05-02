Бублей Степан Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бублей
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20792. БУБЛЕЙ, СТЕПАНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Коновалюкъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Дубенск. у.,Варковичск. в., с, Княгинина, 24 л., рд. т. же у., Мизочск. в., въ с. Уѣздцахъ;—Житомірск. О. С., 169 и 2 п. 170 М., 149, 152 и 16541 У., по сов. съ приг. Луцк. О. С. отъ 19 Сент. 908 г. (арест. отд. 2½ г.),арест. отд. 3 г. и 9 м. Исп. 10 Янв. 909. 902 79562 1654¹ У. | 901 920 170 М.
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