Шорин Никодим Михеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шорин
- Имя
- Никодим
- Отчество
- Михеевич
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 378
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13101. ШОРИН НИКОДИМ МИХЕЕВИЧ, 24 л., Ижевск. у., Бодымск. в. Н. С. 1 уч. Вотск. обл. Ст. 86, лиш. св. 9 м. П. в. з. с. 18/Х—26.
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