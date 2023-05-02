Михневский Андрей Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михневский
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43131. МИХНЕВСКІЙ, АНДРЕЙ АНТОновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Балаган. у., Усть-Удинск. в. и с., 53 л., рд. Березин. у., гм. Будзишевица, въ д. Игнатовѣ; — Могилев. О. С., 1 ч. 318 У. и 4 п. § ІІ 445 У. о сс., каторж. раб. 3 г. Исп. 2 Апр. 907.| 903 65095 313 У. и У. о сс.| 98 94417 1459 и 1634 У. | 96 43030 172 М. | 88 33748 1647 У.| 93 104137 1647 У. | 80 62384 169 М.| 92 83008 172 М.
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