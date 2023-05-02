Финкельштейн Евсей Зусманов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Финкельштейн
- Имя
- Евсей
- Отчество
- Зусманов
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140562. ФИНКЕЛЬШТЕЙНЪ, ЕВСѢЙ Зусмановъ. Зап. ряд. изъ мщ. с. Сядскаго, Тельшев. у., 35 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 25 Февр. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 6 Нояб. 909.
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