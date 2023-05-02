Финкельштейн Евсей Зусманов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФинкельштейн Евсей Зусманов

Финкельштейн Евсей Зусманов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Финкельштейн
Имя
Евсей
Отчество
Зусманов
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
Источник
Скан
Оригинальная запись
140562. ФИНКЕЛЬШТЕЙНЪ, ЕВСѢЙ Зусмановъ. Зап. ряд. изъ мщ. с. Сядскаго, Тельшев. у., 35 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 25 Февр. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 6 Нояб. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close