Кадынцев Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кадынцев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82804. КАДЫНЦЕВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ (она же Катанцевъ), 37 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Симбирска; — Симбир. О. С., 9 Дек. 910, 2 ч. 1655, 1659 и 1659¹ У., арест. отд. 6 л. Исп. 28 Апр. 911. | 908 125554 172 М. (укрыв.). | 902 13181 1653 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 99 г. № 94902. | 97 76429 170¹ М. | 96 67767 170 М.
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